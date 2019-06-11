Театральный пикник пройдет на Троицу в Липецке

"Здесь будет все, что должно быть на театральном пикнике: и гулянья, и хороводы, и возможность угоститься, расположившись в тени деревьев. Но главным, конечно, станет театральный акцент праздника. К примеру, гостей ждет трансляция на большом экране спектакля "Русалочка", мастер-классы художников, гримеров и чтецов — ведущих актеров театра", - сказал Артамонов.