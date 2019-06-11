Театральный пикник пройдет на Троицу в Липецке

ЛИПЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Театральный пикник состоится 16 июня на Липецком городище, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Праздник для жителей города организует Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого.
"Здесь будет все, что должно быть на театральном пикнике: и гулянья, и хороводы, и возможность угоститься, расположившись в тени деревьев. Но главным, конечно, станет театральный акцент праздника. К примеру, гостей ждет трансляция на большом экране спектакля "Русалочка", мастер-классы художников, гримеров и чтецов — ведущих актеров театра", - сказал Артамонов.
Завершится пикник творческим общением с актерами и розыгрышем лотереи.
"На подобных мероприятиях люди получают положительные эмоции и яркие впечатления. Нужно проводить такие праздники чаще", - убежден он.