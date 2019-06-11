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РИА Новости

В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Вчера, 14:44
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Иркутской области, госпитализированы пять человек, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
"В 13.10 на 1792-м километре ФАД Р-255 "Сибирь" водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), и совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Fiat Ducato с последующим съездом автобуса с дороги вправо по ходу движения и опрокидыванием", - сообщили в ГИБДД.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Отмечается, что в результате ДТП водитель и четыре пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы.
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