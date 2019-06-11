В ОБСЕ надеются, что виновных в нападении на редакцию "Сноба" накажут

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник заявил, что обеспокоен нападением на редакцию издания "Сноб" в Москве и надеется, что виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в понедельник в офис издания "Сноб" кто-то проник и полностью разгромил редакцию. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". По официальным данным, ущерб составил 90 тысяч рублей.

Во вторник представитель столичного главка МВД РФ Юрий Титов заявил о задержании мужчины, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук - это 24-летний житель ближнего зарубежья.