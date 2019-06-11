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РИА Новости

Россия выполнит обязательства по С-400 перед Анкарой, заявил Рябков

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва даже в нынешних условиях выполнит все обязательства по зенитно-ракетным комплексам С-400 перед Анкарой в полном объеме и без отклонений, заявил РИА Новости в кулуарах "Примаковских чтений" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все наши обязательства будут выполнены досконально, в срок, в полном объеме - без каких-то отклонений от имеющихся контрактов и иных документов", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что в условиях давления на Турцию со стороны США сделка по поставке С-400 будет выполнена.
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США не откликнулись на предложение Турции создать рабочую группу по С-400
В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
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С-400 «Триумф»Сергей РябковТурцияРоссияВ мире
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