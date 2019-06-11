Россия выполнит обязательства по С-400 перед Анкарой, заявил Рябков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва даже в нынешних условиях выполнит все обязательства по зенитно-ракетным комплексам С-400 перед Анкарой в полном объеме и без отклонений, заявил РИА Новости в кулуарах "Примаковских чтений" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все наши обязательства будут выполнены досконально, в срок, в полном объеме - без каких-то отклонений от имеющихся контрактов и иных документов", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что в условиях давления на Турцию со стороны США сделка по поставке С-400 будет выполнена.

В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.