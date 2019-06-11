Ученые нашли огромные залежи металла на Луне

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Исследователи обнаружили магнитную аномалию на южном полюсе Луны, которая объясняется остатками гигантского астероида, до сих пор "законсервированного" в мантии спутника Земли, сообщает сайт Исследователи обнаружили магнитную аномалию на южном полюсе Луны, которая объясняется остатками гигантского астероида, до сих пор "законсервированного" в мантии спутника Земли, сообщает сайт Live Science

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, огромная масса металла залегает под поверхностью кратера Южный полюс – Эйткен, который расположен на обратной стороне Луны и считается самым крупным кратером Солнечной системы, образовавшимся в результате удара другого небесного тела. Предполагается, что астероид врезался в этот район Луны около четырех миллиардов лет назад.

"Представьте себе зарытую под землей груду металла, которая в пять раз больше, чем Большой остров на Гавайских островах. Мы неожиданно столкнулись примерно с такой массой", - сказал ведущий автор исследования Питер Джеймс, старший преподаватель планетарной геофизики в Бэйлорском университете. Иными словами, вес "аномалии", по оценке ученых, составляет порядка 2,4 септиллионов тонн, отмечается в материале.