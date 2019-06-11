Лукашенко поручил новому главе МВД "встряхнуть" милицию

МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко во вторник назначил главой МВД Караева, который до этого работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками. В понедельник Игорь Шуневич, который возглавлял МВД с мая 2012 года, сообщил, что обратился к президенту с рапортом об отставке и тот отставку принял.

"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент высказал пожелание, чтобы новый министр был твердым, решительным, в меру жестким и вместе с тем уважал людей. "Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли - так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, - должен получить. Все должно быть честно и справедливо", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что милиция не должна людей считать своими врагами, "справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны". Глава государства посоветовал министру быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. Он вспомнил ситуацию с жесткими допросами в Могилеве цыган в связи со смертью сотрудника ГАИ, найденного в лесу без штанов и в наручниках. Первоначально рассматривалась возможность его похищения тремя цыганами, но позже суицид стал приоритетной версией следствия.

"Не надо, как вот произошло с цыганами. Наталья Ивановна (Кочанова, глава администрации президента - ред.) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться", - сказал Лукашенко.