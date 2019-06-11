Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T14:41Z
https://ria.ru/20190611/1555486671.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155093/95/1550939517_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_08e0ef32d71cdcc95fb0768898e9867d.jpg
РИА Новости

Лукашенко поручил новому главе МВД "встряхнуть" милицию

Вчера, 14:41
323
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Лукашенко во вторник назначил главой МВД Караева, который до этого работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками. В понедельник Игорь Шуневич, который возглавлял МВД с мая 2012 года, сообщил, что обратился к президенту с рапортом об отставке и тот отставку принял.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:30
Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков
"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент высказал пожелание, чтобы новый министр был твердым, решительным, в меру жестким и вместе с тем уважал людей. "Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли - так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, - должен получить. Все должно быть честно и справедливо", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что милиция не должна людей считать своими врагами, "справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны". Глава государства посоветовал министру быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. Он вспомнил ситуацию с жесткими допросами в Могилеве цыган в связи со смертью сотрудника ГАИ, найденного в лесу без штанов и в наручниках. Первоначально рассматривалась возможность его похищения тремя цыганами, но позже суицид стал приоритетной версией следствия.
"Не надо, как вот произошло с цыганами. Наталья Ивановна (Кочанова, глава администрации президента - ред.) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться", - сказал Лукашенко.
Он рассказал, что давно присмотрелся к Караеву, поняв, что он в перспективе может быть министром или занимать более высокую должность. Глава государства отметил, что потому и принял решение о назначении накануне на безальтернативной основе. По его словам, Караев - такой человек, который как раз нужен милиции. "У милиции... фактически каждый день боевая работа - что общественный порядок, что борьба с бандюганами - криминальная милиция, что ОМОН и военная составляющая", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:56
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
830002
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоБелоруссия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как должны проходить выборы в Белоруссии
РИА
Новости
Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Ученые нашли огромные залежи металла на Луне
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский уволил 15 губернаторов
Большой адронный коллайдер
Названа стоимость участия России в модернизации коллайдера
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения
СК предъявил обвинение начальнику подмосковного отдела полиции
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Россия выполнит обязательства по С-400 перед Анкарой, заявил Рябков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Сотрудник в офисе
В СПЧ прокомментировали идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Ноутбук
Большинство россиян согласны на меньшую зарплату ради удаленной работы
Валерий Рязанский
В Совфеде оценили слова Медведева о четырехдневной рабочей неделе
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
02:03Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов
Лента новостейМолния