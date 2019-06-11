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РИА Новости

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Зеленский также подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет.
Порошенко назначил Василенко и Исакова в Высший совет правосудия 13 мая — после официального объявления результатов президентских выборов, на которых проиграл Зеленскому.
Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы для обеспечения независимости этой ветви власти. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Совет наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.
Владимир Зеленский
23 апреля, 08:00
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