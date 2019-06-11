Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Зеленский также подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет.

Порошенко назначил Василенко и Исакова в Высший совет правосудия 13 мая — после официального объявления результатов президентских выборов, на которых проиграл Зеленскому.

Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы для обеспечения независимости этой ветви власти. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Совет наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.