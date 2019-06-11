Лукашенко рассказал, как должны проходить выборы в Белоруссии

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что грядущие избирательные кампании в республике нужно провести достойно, чтобы "комар носа не подточил".

По данным пресс-службы белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал во вторник, рассматривая кадровые вопросы. Помимо прочего, он затронул тему выборов, потребовав на местах обеспечить достойное проведение электоральных кампаний.

"Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали", - заявил Лукашенко.

Он также потребовал от чиновников не допускать хамства по отношению к людям, "не отпихивать" тех, кто обратился за помощью. Президент считает, что в Белоруссии "не такой уж плохой народ", поэтому "надо работать с людьми" и ценить их.

"Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка - что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние… Будьте ближе к людям и не допускайте тех просчетов, о которых вы иногда, а может быть, частенько слышите. Тех просчетов, которые допускали другие чиновники и госслужащие. Вы знаете, чего я не могу простить", - добавил глава республики.