Рябков назвал последние шаги США в отношении Турции шантажом

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Последние шаги США в отношении Турции в связи с поставками ЗРК С-400 - это прямой и неприкрытый шантаж, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

"Это прямой, откровенный, неприкрытый и циничный шантаж",- сказал Рябков.