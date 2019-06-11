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РИА Новости

Рябков назвал последние шаги США в отношении Турции шантажом

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Последние шаги США в отношении Турции в связи с поставками ЗРК С-400 - это прямой и неприкрытый шантаж, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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США не откликнулись на предложение Турции создать рабочую группу по С-400
"Это прямой, откровенный, неприкрытый и циничный шантаж",- сказал Рябков.
По его словам, такой шантаж происходит "не только в отношении Турции, а по сути дела в отношении всех государств, которые развивают законное военно-техническое сотрудничество с Россией".
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
8 июня, 13:10
Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен Клинцевич
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