Рябков назвал последние шаги США в отношении Турции шантажом

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Последние шаги США в отношении Турции в связи с поставками ЗРК С-400 - это прямой и неприкрытый шантаж, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник палата представителей единогласно одобрила резолюцию с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
"Это прямой, откровенный, неприкрытый и циничный шантаж",- сказал Рябков.
По его словам, такой шантаж происходит "не только в отношении Турции, а по сути дела в отношении всех государств, которые развивают законное военно-техническое сотрудничество с Россией".