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РИА Новости

Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков

Вчера, 14:30
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился низкой достоверностью прогнозов погоды от белорусского центра по гидрометеорологии, заявив, что синоптиков "надо или разгонять, или приводить в чувства", сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства страны и раскритиковал в этой связи работу Гидрометцентра. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.
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"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что в вопросе прогноза погоды уже ориентируется на информацию от военных, которые "видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов". "Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - заявил Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоБелоруссия
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