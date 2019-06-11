Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков

МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился низкой достоверностью прогнозов погоды от белорусского центра по гидрометеорологии, заявив, что синоптиков "надо или разгонять, или приводить в чувства", сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

По данным пресс-службы, во вторник, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, президент затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства страны и раскритиковал в этой связи работу Гидрометцентра. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко.