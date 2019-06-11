Илья Шестаков: не только пластик загрязняет океан

Одна из самых громких экологических историй последнего времени, "китовая тюрьма", затронула не только экологов и общественников, но и российские органы власти. Так, Росрыболовство уже сообщило, что не будет распределять объемы вылова косаток и белух в культурно-просветительских целях до ужесточения контроля за добычей и содержанием морских млекопитающих. Об экологических аспектах их вылова, перспективах лососевой путины в 2019 году и крабовых аукционах в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019 рассказал замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Беседовал Антон Мещеряков.

– Какая сейчас динамика вылова водных биоресурсов в России?

– Пока мы идем с небольшим снижением по сравнению с рекордным прошлым годом, порядка 1,3% по состоянию на 5 июня. Каких-то серьезных проблем нет, была сложная обстановка на промысле минтая в сезоне, но в целом ситуация достаточно стабильная.

– Какие у Росрыболовства прогнозы по лососевой путине?

– В этом году наука определила прогнозный показатель в 461 тысячу тонн. В прошлом году мы выловили 676 тысяч тонн. Будем смотреть непосредственно по подходам рыбы. В целом для неурожайного года, а нечетные годы считаются неурожайными, ожидается достаточно неплохой результат. Наши ученые проводили учетные съемки в прошлом году и накануне путины, которые показывают, что объем вылова может быть достаточно хорошим.

– Ранее вы говорили, что вылов водных биоресурсов в 2019 году может быть на уровне прошлого года, чуть более пяти миллионов тонн. Сохраняется ли прогноз?

– О прогнозах пока говорить сложно. Например, по Северному бассейну у нас в этом году снижение по объективным причинам, в том числе в связи с введением ограничений на вылов мойвы и сокращением объема общих допустимых уловов (ОДУ) и квот трески, так как идет снижение запасов. Мы договорились с Норвегией уменьшить объемы вылова. Конечно, основное влияние на итоги года по общему вылову окажет лососевая путина и промысел сардины иваси и скумбрии.

– Росрыболовство говорило, что не будет распределять объемы вылова косаток и белух в культурно-просветительских целях до ужесточения законодательства по контролю добычи и содержания морских млекопитающих. Какие меры по ужесточению контроля, на ваш взгляд, необходимы?

– Мы пока думаем над концепцией развития (сферы вылова морских млекопитающих – ред.) с учетом этой не очень понятной ситуации, которая сложилась, с одной стороны, с правовой точки зрения, с другой – с точки зрения ангажированности экологических общественных организаций. По сути дела, мы потеряли рынок в Китае по поставкам морских млекопитающих, мы его отдали США и Японии. Прогнозировать, как дальше мы будем регулировать эту сферу, сложно, и здесь основная роль у Минприроды – ведомство должно определить приоритеты.

Мы видим, что никакой угрозы популяции морских млекопитающих нет. В этом году мы завершаем двухгодовые исследования млекопитающих по всем бассейнам, это комплексные учетные съемки. Например, предварительные результаты по байкальской нерпе показывают, что поголовье нерпы в десять раз выше оптимального уровня, то есть того, который нужен для баланса экосистемы. Из-за этого у животных начинаются болезни, мор, примерно то же самое происходит и с другими морскими млекопитающими.

Конечно, мы понимаем озабоченность экологов, но нам нужно детально разобраться в ситуации. Иначе можно сказать: давайте закрывать океанариумы, зоопарки, давайте запрещать охоту или содержание домашних животных – они тоже не любят жить в неволе. Очень важно не пересекать эту грань. Мы должны ее найти, мы будем этим заниматься после разрешения ситуации с млекопитающими в Приморье – мы обязаны исполнить поручения президента. После этого начнем широкое обсуждение, что делать дальше.

– Когда завершится история с морскими млекопитающими в "китовой тюрьме"?

– Сами выпуски начнутся раньше конца лета. Мы ведем подготовительную работу, возможно, что ближайшие выпуски начнутся в течение десяти дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября.

– Если переходить к крабовым аукционам, получило ли Росрыболовство информацию от компаний, заинтересованных в получении квот?

– Мы видим очень много компаний, которые заинтересованы в участии в аукционах. Причем большое количество – именно компании, которые крабовым бизнесом не занимались. Мы ожидаем ажиотажный спрос, цены будут достаточно серьезные, что позволит нам еще больше наполнить федеральный бюджет.

– Когда пройдут первые аукционы по распределению инвестиционных квот на добычу крабов?

– Сейчас мы работаем над подготовкой необходимой нормативно-правовой базы, это не такая простая задача. Мы разрабатываем соответствующие постановления, провели согласительное совещание с ведомствами. Ожидаем, что до конца июля мы примем основную нормативно-правовую базу и дальше начнем непосредственно процедуру проведения аукционов.

– Будут ли предъявляться к судам-краболовам особые требования с точки зрения технологий и оснащенности оборудованием?

– Настоящая редакция закона этого не предполагает. Но мы сейчас обсуждаем с отраслевым сообществом, что, возможно, да, предусмотрим дополнительные требования. Думаю, что мы вынесем это на решение правительства. С одной стороны, мы не хотим перегружать бизнес какими-то избыточными требованиями, с другой стороны, есть риск, что мы построим суда, которые не смогут эффективно работать.

– По вашим оценкам, скажется ли принятие закона по крабовым аукционам на работе судостроителей, есть ли опасения, что снизится число заказов на суда?

– Суда-краболовы – это небольшие суда и более понятные верфям с точки зрения размерного ряда, к тому же менее сложные в технологическом плане. Поэтому, наоборот, мы думаем, что количество предприятий, которые смогут участвовать в строительстве судов, будет больше. Смогут подключиться в том числе верфи Дальнего Востока, для которых это будет вполне экономически оправдано.

– Неоднократно появлялись высказывания, что в Арктике к 2050 году пластика будет больше, чем рыбы. Согласны ли вы с этим?

– Действительно, тенденция есть. Загрязнение Северного Ледовитого океана пластиком очень серьезное. Это большой вызов, и нужно серьезно подходить к решению этого вопроса. Думаю, что нам придется работать над ужесточением требований по наличию на судах пластиковой посуды и пластика в целом.

С точки зрения рыболовной отрасли мы сейчас думаем о возможном ужесточении требований к оставленным орудиям лова. Не только пластик загрязняет океан. Сейчас это запрещено, но каких-то жестких санкций за это нет, а должны быть более серьезные административные штрафы.

– Требуются ли новые меры для стимулирования обновления рыбопромыслового флота в России?

– Состояние рыбопромыслового флота сейчас неудовлетворительное. За счет механизма инвестиционных квот мы планируем обновить до 25% мощности флота на Дальнем Востоке и 65% на Северном бассейне.

Конечно, нужны и другие меры поддержки, которые мы сейчас прорабатываем с Минпромторгом: это компенсация капитальных затрат до 30% при строительстве малотоннажных и среднетоннажных судов для тех бассейнов, где механизм инвестиционных квот не применим, то есть в Азово-Черноморском, Каспийском и Западном.

Плюс планируются меры поддержки в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ставки сбора на водные биоресурсы, которые добываются на новых судах, построенных на российских вервях, получат льготу до 85%. По сути, такие компании будут платить только 15%.

– На каком этапе идет обсуждение поправок в Налоговый кодекс?

– Уже прошло согласительное совещание в правительстве. Я думаю, что в ближайшее время они будут рассмотрены на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

– Когда они могут поступить в Госдуму?