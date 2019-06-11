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РИА Новости

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Вчера, 14:28
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© AFP 2019 / Aleksey FilippovМужчина в порту Мариуполя, Украина
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
© AFP 2019 / Aleksey Filippov
БРЮССЕЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014-го добыла в этой акватории "более девяти миллиардов кубометров природного газа".

"Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море", — заявила она.

Кроме того, украинская сторона отвергла возражения России о юрисдикции Международного суда. Как заявила Зеркаль, Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит.
Здание министерства иностранных дел РФ
9 июня, 14:10
В МИД прокомментировали предстоящие слушания в морском арбитраже с Украиной
В Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.
В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях в Гааге, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.
В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".
Крымский мост через Керченский пролив
28 мая, 11:03
Киев хочет новый статус для Керченского пролива. Старый надоелУкраинский МИД решил вывести керченский пролив на международный уровень. Очевидно, его нынешний внутренний статус для незалежной мелковат.
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Черное мореРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Другого не ожидал. Не понятно почему Россия вообще до сих пор состоит в разных международных лавках? Там давно нет объективности. Спасибо нашему гаранту за то, что с нами вообще не считаются. Гарант своим вилянием и осторожностью (читай боязнью), опустил статус страны ниже чем когда либо.
11 июня, 14:34
Арсений Понфиленко
972669242
Добывали бы уже самостийный газ на малых канализационных мобильных установках...
11 июня, 14:37
Felix D
204671124
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