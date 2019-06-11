Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014-го добыла в этой акватории "более девяти миллиардов кубометров природного газа".

"Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море", — заявила она.

Кроме того, украинская сторона отвергла возражения России о юрисдикции Международного суда. Как заявила Зеркаль, Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит.

В Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях в Гааге, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.