Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения

"Нам необходимо быть сильным. Поэтому тут военно-техническая помощь РФ чрезвычайно важна. Нам необходим мир. Но чтобы был мир, мы должны быть готовы ко всему. Сербы говорят: для того, чтобы был мир, мы сделаем почти все, но для того, чтобы мы были свободными, мы сделаем абсолютно все", - добавил Вулин.