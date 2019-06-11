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РИА Новости

Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Белград рассчитывает на помощь России и КНР в вопросе закупок вооружения для самозащиты на случай возможного конфликта на Балканах, но сделает все, чтобы избежать его, заявил глава минобороны Сербии Александр Вулин.
По его словам, Сербию часто критикует за то, что Белград покупает много оружия. При этом он добавил, что это не вопрос Сербии.
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"Мы – военно-нейтральная страна. Если дойдет до какого-то конфликта, а Балканы, как вы знаете, такое место, где конфликт может возникнуть, нам никто не сможет прийти на помощь. Мы рассчитываем на помощь России. И Китая. И других наших друзей... Мы, конечно, всегда ожидаем и рассчитываем на помощь нашего друга – России. Но мы всегда сделаем все, чтобы никого не втянуть в конфликт. Знаете, вокруг нас все страны вооружаются", - сказал Вулин в интервью журналу "Международная жизнь".
"Нам необходимо быть сильным. Поэтому тут военно-техническая помощь РФ чрезвычайно важна. Нам необходим мир. Но чтобы был мир, мы должны быть готовы ко всему. Сербы говорят: для того, чтобы был мир, мы сделаем почти все, но для того, чтобы мы были свободными, мы сделаем абсолютно все", - добавил Вулин.
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