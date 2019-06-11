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РИА Новости

Площадь пожара на танкере в Махачкале составила 600 "квадратов"

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПожар на танкере в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Пожар на танкере в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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Пожар на танкере в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Площадь пожара на танкере в махачкалинском порту составила 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Дагестана.
"Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб восстанавливается", - говорится в сообщении.
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В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.
Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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