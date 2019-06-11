Площадь пожара на танкере в Махачкале составила 600 "квадратов"

СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале

СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале

В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.