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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Россия готова содействовать разрешению политического кризиса в Молдавии

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия готова содействовать Молдавии в разрешении политического кризиса в стране, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия, которой не безразлична Молдавия, заинтересована в том, чтобы политический кризис в стране разрешился. Если мы в чем-то можем содействовать, то мы готовы это делать", - сказал она.
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Спикер СФ подчеркнула, что мирное урегулирование в Молдавии должно включать в себя внутриполитический диалог всех сил в стране, заинтересованных в мире, стабильности и развитии страны.
Матвиенко убеждена, что и власть, и общество в Молдавии заинтересованы в этом мирном урегулировании кризиса.
"В парламенте Молдавии была создана коалиция, избраны председатель парламента, глава правительства, но те люди, которые считают себя хозяевами страны, остались недовольны этим. Началось противостояние, спекуляция, ангажированное решение Конституционного суда, все это не способствует решению кризиса", - заявила спикер Совета Федерации.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииВалентина МатвиенкоМолдавияРоссияВ мире
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