Матвиенко назвала действия полиции в отношении Голунова "головотяпством"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова: по ее словам, либо правоохранители допустили головотяпство, либо это была провокация.

Матвиенко отметила, что дело оправданно получило широкий общественный резонанс.

Она также обратила внимание на то, что во время задержания журналиста и предъявления ему обвинений полицейские действовали так, что к ним возникает "много вопросов".

"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", — сказала спикер.

Дело Голунова

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры — кокаин. В столичном главке МВД сообщили, что журналиста проверяют на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Вместе с сообщением о задержании журналиста ГУ МВД опубликовало фото, которые, как утверждалось, сняты в его квартире. Но позже выяснилось, что к Голунову имеет отношение только один снимок, а остальные касаются расследования дела о сбыте наркотиков. В главке пояснили неразбериху ошибкой сотрудника и начали по этому поводу служебную проверку. Кроме того, в МВД опровергли сообщения об избиении журналиста: во время медосмотра у него не нашли ни переломов, ни сотрясения мозга, а только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивает на том, что наркотики ему подбросили. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Кроме того, тест Голунова на наркотики оказался отрицательным.