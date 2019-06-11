Матвиенко назвала действия полиции в отношении Голунова "головотяпством"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова: по ее словам, либо правоохранители допустили головотяпство, либо это была провокация.
Матвиенко отметила, что дело оправданно получило широкий общественный резонанс.
Она также обратила внимание на то, что во время задержания журналиста и предъявления ему обвинений полицейские действовали так, что к ним возникает "много вопросов".
"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", — сказала спикер.
Дело Голунова
Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры — кокаин. В столичном главке МВД сообщили, что журналиста проверяют на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Вместе с сообщением о задержании журналиста ГУ МВД опубликовало фото, которые, как утверждалось, сняты в его квартире. Но позже выяснилось, что к Голунову имеет отношение только один снимок, а остальные касаются расследования дела о сбыте наркотиков. В главке пояснили неразбериху ошибкой сотрудника и начали по этому поводу служебную проверку. Кроме того, в МВД опровергли сообщения об избиении журналиста: во время медосмотра у него не нашли ни переломов, ни сотрясения мозга, а только ссадину на спине и гематому в области глаза.
Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивает на том, что наркотики ему подбросили. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Кроме того, тест Голунова на наркотики оказался отрицательным.
Ситуацию взяли под контроль столичный омбудсмен Татьяна Потяева, московский главк МВД и Генпрокуратура. Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова проинформировала об этом деле главу государства.