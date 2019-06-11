Обвинения против Ассанжа не соответствуют тяжести содеянного, считает юрист

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не соответствуют тяжести содеянного, нельзя помещать человека в тюрьму на долгие годы за публикацию закрытой информации, считает бельгийский юрист, специалист по уголовному праву и основным свободам Кристоф Маршан.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

"Что произошло? Была опубликована закрытая информация о секретных операциях… США пришли в бешенство, когда информация была опубликована. Были нарушены многие права (Соединенными Штатами), и это американская модель поведения. О чем все это? Это всего лишь публикация закрытой информации. Что он сделал? Опубликовал закрытую информацию. И за это предъявлять обвинения на несколько лет заключения?" - сказал Маршан на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

Он подтвердил сделанные ранее заявления сторонников Ассанжа о том, что в настоящее время критическое значение для успеха защиты в суде играют поддержка общественности и повышенное внимание к процессу СМИ.

"Дело Ассанжа - это не только работа адвокатов, это работа общества и прессы. Пресса должна уделить этому большое внимание, и по мере развития ситуации может сложиться очень интересный пример: как будут реагировать юристы, как отреагируют (на повышенное внимание прессы и поддержку общества) судьи", - сказал юрист.

"Любые заявления о том, что Ассанж будет казнен в США, будет убит там или его будут пытать, являются для нас (юристов) в Европе поводом ставить вопрос о сомнении в возможности выдачи его США", - добавил Маршан.

Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам. Вашингтон должен предоставить документы до 12 июня, однако из-за переноса заседания суд может рассмотреть их только 14 июня.