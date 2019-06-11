Юрист прокомментировал изменение порядка выезда детей из России за границу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подавать жалобу о несогласии на выезд своего несовершеннолетнего ребенка за границу удобнее в полицию, чем в погранслужбу, но есть вероятность, что МВД не всегда сможет оперативно передавать заявления пограничникам, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
С 12 июня вступает в силу постановление правительства РФ о том, что МВД вместо пограничных органов ФСБ будет принимать заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж.
"Сейчас согласие родителя презюмируется, если ребенок едет с другим родителем за границу. Если он против, то может написать бумагу в погранслужбу, чтобы ребенка со вторым родителем не выпускали. В этом случае ребенка должны остановить. Теперь заявление надо писать не пограничникам, а полиции. Возможно, это сделали, чтобы сделать людям удобнее, подразделений МВД по стране все-таки гораздо больше, чем подразделений погранслужбы", - сказал Ермоленко.
Он отметил, что, тем не менее, останавливать людей на границе все равно продолжат пограничники - и могут возникать ситуации, когда полиция успела принять заявление, но еще не передала в погранслужбу. В таком случае ребенок сможет выехать за границу, добавил собеседник агентства.