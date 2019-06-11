Юрист прокомментировал изменение порядка выезда детей из России за границу

"Сейчас согласие родителя презюмируется, если ребенок едет с другим родителем за границу. Если он против, то может написать бумагу в погранслужбу, чтобы ребенка со вторым родителем не выпускали. В этом случае ребенка должны остановить. Теперь заявление надо писать не пограничникам, а полиции. Возможно, это сделали, чтобы сделать людям удобнее, подразделений МВД по стране все-таки гораздо больше, чем подразделений погранслужбы", - сказал Ермоленко.