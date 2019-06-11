Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T14:13Z
https://ria.ru/20190611/1555485601.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154923/85/1549238585_105:0:702:336_1036x0_80_0_0_02313233b29d4d8f5bdbdff051ef0d3b.jpg
РИА Новости

Евросоюз отказался признавать парламентские выборы в Южной Осетии

Вчера, 14:13
1113
© Фото : European UnionОфициальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
© Фото : European Union
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. ЕС не признает выборы, которые прошли 9 июня в Южной Осетии, заявила во вторник представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
"Наша позиция очень ясная, ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии. В связи с так называемыми выборами 9 июня, мы напоминаем, что ЕС не признает конституционные и законодательные рамки, в которых они прошли. Это последовательная позиция", - заявила она журналистам на брифинге.
Согласно данным ЦИК Южной Осетии, после обработки более 95% протоколов, на выборах в парламент республики за "Единую Осетию" отдали голоса 34,96% избирателей, Народную партию - 21,8%, "Ныхас" - 14,37%, "Единство народа" - 12,96% и Коммунистическую партию - 7,29%.
Празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма к России в Симферополе
8 июня, 08:00
Что "понимают" западные политики в России и "сепаратистах"?
Впервые выборы в парламент республики прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирали по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. По предварительным данным ЦИК, из 17 кандидатов, которые проходят в парламент по одномандатным округам, семь человек – от партии "Единая Осетия", шесть самовыдвиженцев и еще по одному кандидату от Компартии, "Ныхас", "Народной партии" и "Единства народа".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Столица Южной Осетии город Цхинвал
9 июня, 09:00
Процедура выборов в парламент Южной Осетии
350155
Обсудить 1
ЕвросоюзЮжная ОсетияВ мире
Рекомендуем
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Лента
новостей
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
В Московской области электропоезд сошел с рельсов
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
02:03Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов
Лента новостейМолния