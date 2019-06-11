Евросоюз отказался признавать парламентские выборы в Южной Осетии

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. ЕС не признает выборы, которые прошли 9 июня в Южной Осетии, заявила во вторник представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
"Наша позиция очень ясная, ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии. В связи с так называемыми выборами 9 июня, мы напоминаем, что ЕС не признает конституционные и законодательные рамки, в которых они прошли. Это последовательная позиция", - заявила она журналистам на брифинге.
Согласно данным ЦИК Южной Осетии, после обработки более 95% протоколов, на выборах в парламент республики за "Единую Осетию" отдали голоса 34,96% избирателей, Народную партию - 21,8%, "Ныхас" - 14,37%, "Единство народа" - 12,96% и Коммунистическую партию - 7,29%.
Впервые выборы в парламент республики прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирали по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. По предварительным данным ЦИК, из 17 кандидатов, которые проходят в парламент по одномандатным округам, семь человек – от партии "Единая Осетия", шесть самовыдвиженцев и еще по одному кандидату от Компартии, "Ныхас", "Народной партии" и "Единства народа".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
9 июня, 09:00Процедура выборов в парламент Южной Осетии