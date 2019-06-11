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РИА Новости

Глава предприятия в Кузбассе встретился жителями, просившими об убежище

Вчера, 14:10
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© Стоп-кадр видеообращения жителей КиселевскаЖители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
© Стоп-кадр видеообращения жителей Киселевска
КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Руководитель угольного предприятия выслушал претензии жителей Киселевска в Кузбассе после их обращения к премьеру Канады с просьбой дать им убежище из-за частых поземных пожаров и плохой экологии.
Ранее сообщалось, что жители Киселевска разместили в сети видеообращение, в котором жалуются, что разработки угля в городе ведутся открытым способом рядом с жилыми домами, на черный снег зимой от угольной пыли и выхлопов карьерного транспорта, на горящие угольные пласты вблизи домов, на высокую заболеваемость онкологией, которую они связывают с нарушениями экологии. В видеообращении жители Киселевска просят предоставить им статус беженцев в Канаде, эту страну они выбрали, потому что по климату она похожа на Сибирь.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на видеообращение, поручив главе города и своим заместителям встретиться с недовольными жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем.
Как отметили агентству власти Киселевска, во вторник с жителями города встретился руководитель угольного предприятия, выслушавший претензии о технологической дороге близ жилых массивов, которая не поливается и от которой идет угольная пыль.
"Работали на месте сегодня и специалисты городского КУМИ (комитета по муниципальному имуществу – ред.), они простреливали точки координат, чтобы точно определить лицензионные границы предприятия. Данные передадут в Роснедра, которое и даст свое заключение, входит ли данный участок в муниципальную границу какого-либо угольного предприятия. Также, если обнаружится подземное возгорание, то оно будет устраняться глиняным замком, а после этого будет произведена рекультивация земель", – добавили в городской администрации.
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