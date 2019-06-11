Глава предприятия в Кузбассе встретился жителями, просившими об убежище

КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Руководитель угольного предприятия выслушал претензии жителей Киселевска в Кузбассе после их обращения к премьеру Канады с просьбой дать им убежище из-за частых поземных пожаров и плохой экологии.

Ранее сообщалось, что жители Киселевска разместили в сети видеообращение, в котором жалуются, что разработки угля в городе ведутся открытым способом рядом с жилыми домами, на черный снег зимой от угольной пыли и выхлопов карьерного транспорта, на горящие угольные пласты вблизи домов, на высокую заболеваемость онкологией, которую они связывают с нарушениями экологии. В видеообращении жители Киселевска просят предоставить им статус беженцев в Канаде, эту страну они выбрали, потому что по климату она похожа на Сибирь.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на видеообращение, поручив главе города и своим заместителям встретиться с недовольными жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем.

Как отметили агентству власти Киселевска, во вторник с жителями города встретился руководитель угольного предприятия, выслушавший претензии о технологической дороге близ жилых массивов, которая не поливается и от которой идет угольная пыль.