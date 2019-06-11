Власти Косово прервали коммуникацию с миссией ООН

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли заявил, что Приштина прервала коммуникацию с миссией ООН в крае (МООНК, УНМИК) из-за позиции руководства миссии в связи с избиением косовской полицией ее сотрудника-россиянина.

Сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Сейчас он проходит лечение в Белграде.

Посол Косово в США Влёра Читаку, выступая накануне в Совбезе ООН, заявила, что Краснощеков "добровольно стал щитом для банд, против которых проводилась полицейская операция". Кроме того, по ее словам, россиянин "использовал автомобиль миссии ООН, чтобы создать баррикады во время полицейской операции". Читаку заявила членам Совбеза, что, по ее мнению, со здоровьем Краснощекова "ничего серьезного" не произошло. У него были диагностированы перелом скуловой кости и верхней челюсти.

"Сотрудники УНМИК нарушают международное право и Устав ООН. Один сотрудник ООН препятствовал действиям полиции, а другой ранее был задержан при попытке кражи. Миссия должна была бы заняться этим, а не Косово", - написал Пацолли в Facebook.

"Мы прервали коммуникацию с УНМИК и до тех пор, пока не разъяснится ситуация, мы не будем считать их друзьями Косово. Имидж УНМИК сегодня вызывает сожаление", - добавил он.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.