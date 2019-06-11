ACUM и социалисты Молдавии озвучили условия для переговоров с Демпартией

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду от имени парламентского большинства сообщила на брифинге во вторник, что блок ACUM и Соцпартия могут согласиться на открытый диалог с Демпартией, если ее представители откроют доступ в госучреждения и прекратят давление на госслужащих.

Сторонники Демократической партии с 8 июня организовали бессрочные протесты у входов в здания правительства, МВД, Конституционного суда, министерства финансов и т. д. Участники протеста установили палатки, чтобы ограничить доступ в здания для представителей нового правительства. Ранее Демпартия направила представителям Соцпартии и блока ACUM приглашение к переговорам для преодоления политического кризиса. Первое приглашение получило категорический отказ, повторная инициатива вначале тоже встретила отказ, но затем решение было частично пересмотрено.

"Парламентская оппозиция, представленная Демократической партией, продолжает незаконно блокировать доступ в государственные учреждения, в этом контексте их приглашение к диалогу показывает намерение не подчиниться закону и применить на практике попытку государственного переворота. В этих условиях диалог возможен только в том случае, если демократы освободят захваченные государственные учреждения, отзовут агрессивных людей от входов в здание правительства и обеспечат доступ в здание для членов кабинета министров, а также прекратят давление и угрозы в адреса государственных служащих", - заявила Санду.

Она обратилась к сотрудникам правительства и сообщила, что они могут игнорировать приказы демократов, поскольку в стране есть законный кабинет министров.

"После выполнения Демпартией обязательных условий диалог может состояться только здесь, в парламенте. В 14:00 (совпадает с мск) запланировано заседание парламента, и депутаты-демократы должны быть тут, потому что их для этого выбрали. Мы не приемлем никаких тайных переговоров", - подчеркнула Санду.