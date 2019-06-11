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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

ACUM и социалисты Молдавии озвучили условия для переговоров с Демпартией

Вчера, 14:07
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду от имени парламентского большинства сообщила на брифинге во вторник, что блок ACUM и Соцпартия могут согласиться на открытый диалог с Демпартией, если ее представители откроют доступ в госучреждения и прекратят давление на госслужащих.
Сторонники Демократической партии с 8 июня организовали бессрочные протесты у входов в здания правительства, МВД, Конституционного суда, министерства финансов и т. д. Участники протеста установили палатки, чтобы ограничить доступ в здания для представителей нового правительства. Ранее Демпартия направила представителям Соцпартии и блока ACUM приглашение к переговорам для преодоления политического кризиса. Первое приглашение получило категорический отказ, повторная инициатива вначале тоже встретила отказ, но затем решение было частично пересмотрено.
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"Парламентская оппозиция, представленная Демократической партией, продолжает незаконно блокировать доступ в государственные учреждения, в этом контексте их приглашение к диалогу показывает намерение не подчиниться закону и применить на практике попытку государственного переворота. В этих условиях диалог возможен только в том случае, если демократы освободят захваченные государственные учреждения, отзовут агрессивных людей от входов в здание правительства и обеспечат доступ в здание для членов кабинета министров, а также прекратят давление и угрозы в адреса государственных служащих", - заявила Санду.
Она обратилась к сотрудникам правительства и сообщила, что они могут игнорировать приказы демократов, поскольку в стране есть законный кабинет министров.
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"После выполнения Демпартией обязательных условий диалог может состояться только здесь, в парламенте. В 14:00 (совпадает с мск) запланировано заседание парламента, и депутаты-демократы должны быть тут, потому что их для этого выбрали. Мы не приемлем никаких тайных переговоров", - подчеркнула Санду.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипМайя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
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