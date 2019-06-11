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РИА Новости

Нефтегавань в Махачкале закрыли после взрыва на танкере

Вчера, 14:06
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Порт Махачкалы, в том числе сухогрузная гавань и иные объекты, работает в штатном режиме за исключением нефтегавани, закрытой после взрыва на танкере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Большой порт Махачкала не закрывался, акватория нефтегавани продолжает оставаться закрытой", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что, согласно схеме терминалов, нефтегавань самая отдаленная от подоходного канала порта, потому ее закрытие не препятствует заходу судов на другие терминалы. Таким образом, порт закрыт для приема танкеров, следующих в нефтегавань.
По данным Росморречфлота, акватория нефтегавани будет закрыта до завершения операции спасслужб, а также следственных действий.
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
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Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству". По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Сегодня Махачкалинский морской торговый порт включает в себя сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 миллиона тонн грузооборота в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 миллиона тонн в год, железнодорожный и авто-паромный терминал мощностью 1,3 миллиона тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 миллиона тонн в год.
Нефтегавань порта – это современный комплекс по переработке нефтепродуктов, оборудованный высокопроизводительными средствами обработки танкеров грузоподъемностью 13 тысяч тонн и осадкой до 6,5 метров. В Махачкалинском порту имеется также железнодорожная переправа – единственная российская переправа на Каспии, рассчитанная на паромы типа "Махачкала-1", "Петровск" и "Советский Дагестан". Ее производительность – более 20 тысяч вагонов в год.
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