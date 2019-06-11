В Москве стартовали занятия в Лесной школе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Занятия в Лесной школе стартовали 11 июня на природных территориях Восточного округа Москвы, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Восточного округа стартуют занятия в Лесной школе, организованные "Мосприродой". Начиная с 2015 года, Лесная школа – это традиционное ежегодное событие лета, которое ждут многие ребята", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Лесная школа - это занятия для детей, посвященные вопросам, связанным с природой. Программа построена в игровой форме с интерактивными элементами. Занятие можно условно разделить на две части – рассказ на определенную тему, а затем игра или мастер-класс, посвященные пройденному материалу.
В пресс-службе добавили, что в конце учебного курса юным любителям природы предстоит сдать выпускные экзамены по пройденному материалу. Самые активные выпускники Лесной школы, регулярно посещавшие занятия, получат дипломы от "Мосприроды".
Отмечается, что занятия в Лесной школе проходят раз в неделю в одно и то же время во всех парках Восточного округа. В каждом парке занятия проходят в 12.00 в определенный день недели, например, в Измайловском парке по вторникам, в лесопарке Кусково по средам, а в Косинском парке по четвергам.