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РИА Новости

Министр обороны Сербии разочарован реакцией KFOR на провокацию в Косово

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что разочарован реакцией миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR) на провокацию в Косово, Белград не был уведомлен о проведении операции косоварами.
"Я очень разочарован тем, как KFOR отреагировал на эту провокацию. Нас вообще не уведомили о том, что эта операция будет проводиться. Когда мы наконец-то вышли на контакт с KFOR, который нам не отвечал, они заявили, что это акция носит политический характер и что это не касается их никак", - сказал Вулин в интервью журналу "Международная жизнь".
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По его словам, он также разочарован, что в KFOR не говорили правду, а потом заявили, что ставили Белград в известность относительно проведения операции в Косово.
"А когда наш президент Вучич спросил, кого вы осведомили, они ответили: вы можете прочитать об этом в газетах. Я полагаю, что это не способ коммуникации межу официальными институтами – через прессу", - добавил Вулин.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
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Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
НАТО выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом для поиска политического решения и заключения соглашения, заявил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, заверив также, что миссия KFOR в Косово защищает представителей всех национальных сообществ, включая и сербов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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