Суд по делу Ассанжа может занять годы, считает главный редактор WikiLeaks

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Суд по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может занять несколько лет, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Мы ждем первых прений в течение нескольких недель или месяцев, это будет обмен заявлениями сторон (обвинения и защиты). Борьба может занять долгое время, даже несколько лет… если дело пройдет всю судебную систему", - сказал Храфнссон на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

Он подтвердил, что очередные слушания по делу Ассанжа пройдут 14 июня.

"Это будут процедурные слушания. Ассанж, как ожидается, будет участвовать по видеосвязи из тюрьмы. Госдепартамент США предоставит в пятницу документы в поддержку экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. После этого суд начнет изучение этих документов", - сказал Храфнссон.

Отвечая позже в беседе с РИА Новости на вопрос о том, сколько точно лет может продлиться тяжба, Храфнссон сказал лишь, что адвокатам и Ассанжу предстоит "долгая борьба", исход которой зависит от активности общественности.

"Думаю, что борьба продлится годы, долгое время… дело должно пройти через инстанции. Это будет долгая борьба. Я надеюсь, что за это время мы сможем повысить уровень информированности людей", - сказал он РИА Новости, выразив надежду на то, что люди будут выходить на улицу с протестами, обращаться к своим парламентариям и призывать их принять меры.

Он сказал, что с оптимизмом смотрит на исход дела.

"Я с оптимизмом отношусь к делу и считаю, что мы сможем его выиграть (не допустить экстрадиции Ассанжа в США). Это не справедливо - экстрадировать кого-то, кто является издателем и публикует правдивую информацию. Это абсурд, особенно для той части света, которая заявляет, что у нее лучшая демократия и самая широкая свобода", - сказал главный редактор WikiLeaks.

"Я надеюсь, что с адекватной поддержкой, с обществом, требующим давления на политиков и дающим понять, что оно не потерпит несправедливости… Если вы посмотрите на закон, то Ассанж не должен находиться в тюрьме и не должен быть судим в США", - добавил он.

Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам. Вашингтон должен предоставить документы до 12 июня, однако из-за переноса заседания суд может рассмотреть их только 14 июня.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.