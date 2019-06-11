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РИА Новости

СПЧ займется делом активиста из Кабардино-Балкарии

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется делом активиста, руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, якобы задержанного, по данным СМИ, за наркотики в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод.
Ранее ряд СМИ сообщил о задержании Кочесоко со ссылкой на другого активиста: у Кочесоко якобы был найден пакет с наркотиками после досмотра сотрудниками полиции его автомобиля.
"Я думаю, надо, безусловно, разбираться. Я уже связывался с регионом, с общественными организациями, с которыми мы работаем. Планирую созвониться с уполномоченным по правам человека в Кабардино-Балкарии... Безусловно, будем этим делом заниматься", - сказал Брод.
По его словам, сначала нужно навести справки, понять, в чем обвиняется общественник, где он сейчас находится, проверить условия содержания. "Нужно будет по выяснению обстоятельств обратиться к прокурору республики Кабардино-Балкарии с тем, чтобы он держал ситуацию на контроле, не допустили злоупотреблений, физического насилия", - добавил он.
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"Проблема безопасности журналистов, общественных деятелей сейчас, безусловно, стала еще более актуальной в связи с делом Голунова. ... Поэтому, безусловно, такие инциденты должны быть в поле зрения правозащитников, Совета по правам человека при президенте, уполномоченного по правам человека", - заключил член СПЧ.
Большой общественный резонанс получило дело задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова. О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
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Еще есть надежда? В анализах Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиковОбстоятельства задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова продолжают вызывать вопросы в журналистском сообществе и не только. А между тем стало известно, что в анализах, взятых у журналиста, следов наркотиков не найдено. Но что дальше?
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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ОНКГенеральная прокуратура РФАлександр БродРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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