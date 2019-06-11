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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань к 2024 году планирует увеличить экспорт вина в 1,5 раза

Вчера, 13:50
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Виноделы Краснодарского края к 2024 году планируют увеличить экспорт вина в 1,5 раза, до 445 тысяч декалитров, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что стимулирование развития отрасли обсуждалось на всероссийском совещании по развитию виноградарства и виноделия, которое провел зампред правительства РФ Алексей Гордеев. Участие в мероприятии принял вице-губернатор Андрей Коробка.
"По прогнозам, в ближайшие 5 лет экспорт вина вырастет почти в 1,5 раза – до 445 тысяч декалитров. В 2018 году мы презентовали наши вина в Берлине, и как результат – в мае этого года первая партия вина уже отправилась в Германию. Это доказывает конкурентоспособность нашего продукта. Поэтому важно, чтобы презентации были регулярными – только на практике можно доказать высокое качество наших вин", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.
Отмечается, что в ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования законодательной базы, направленные на усиление позиций российских виноделов.
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Госдума приняла в первом чтении проект закона "О развитии виноградарства и виноделия в России", которым предполагается установить основные направления деятельности государства по развитию отрасли. В настоящее время законопроект дорабатывается. Кроме того, подготовлены поправки в законодательство, регулирующие производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, а также в налоговый и бюджетный кодексы.
"Ко второму чтению документ должен быть доработан с учетом предложений органов исполнительной власти, производителей и отраслевых союзов", – цитирует пресс-служба краевой администрации слова Гордеева. Вице-премьер также поручил расширить состав рабочей группы, включив в нее представителей профильных ведомств, регионов и отраслевых союзов.
Замгубернатора Коробка, комментируя итоги совещания, подчеркнул, что принятие инициатив особенно актуально для Краснодарского края. "Доля кубанских производителей вин на винодельческом рынке страны – почти половина. Мы особенно ждем принятия нового закона с учетом предложений, которые озвучивают сами представители отрасли", - отметил он.
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