Эксперт прокомментировал изменение порядка выезда детей за границу

"С учетом того, что паспортно-визовая служба относится к категории министерства внутренних дел, то эта тема будет для них в компетенции. А что касается границы, то сотрудники пограничной службы исходят из того, правильно ли оформлены документы. Потому, если документы оформлены правильно, то на каком основании пограничники должны препятствовать выезду кого-либо за границу?" - сказал Михайлов, напомнив, что этот вопрос относится к компетенции Главного управления по вопросам миграции МВД.