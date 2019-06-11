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РИА Новости

Эксперт прокомментировал изменение порядка выезда детей за границу

Вчера, 13:48
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переадресация приема заявлений о несогласии родителей на выезд несовершеннолетних детей за рубеж от ФСБ в МВД РФ является техническим решением, считает руководитель центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.
С 12 июня вступает в силу постановление правительства РФ о том, что МВД вместо пограничных органов ФСБ будет принимать заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж.
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
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Источники: в "Роскосмосе" ужесточили правила выезда сотрудников за границу
"С учетом того, что паспортно-визовая служба относится к категории министерства внутренних дел, то эта тема будет для них в компетенции. А что касается границы, то сотрудники пограничной службы исходят из того, правильно ли оформлены документы. Потому, если документы оформлены правильно, то на каком основании пограничники должны препятствовать выезду кого-либо за границу?" - сказал Михайлов, напомнив, что этот вопрос относится к компетенции Главного управления по вопросам миграции МВД.
Так что, по его словам, "это больше техническое решение", ведь пограничники "просто обеспечивают пограничный контроль". "Они не должны следить за внутренними документами. Если все оформлено правильно, то они просто ставят штамп и выпускают за границу, если нет других препятствий", - добавил эксперт.
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