Филарет намерен созвать православный собор 20 июня

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко во вторник на форуме в Киеве объявил о решении созвать 20 июня православный собор.

"На 20 июня он созывает поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата. Там планирует отклонить постановление объединительного собора от 15 декабря 2018 года, когда состоялся сбор подписей о создании украинской поместной православной церкви", - сообщает телеканал " Прямой ".

Ранее Денисенко заявил, что не принимает "томос об автокефалии" "новой церкви" Украины, поскольку не ознакомился с его содержанием до получения.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.