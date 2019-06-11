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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Филарет намерен созвать православный собор 20 июня

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко во вторник на форуме в Киеве объявил о решении созвать 20 июня православный собор.
"На 20 июня он созывает поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата. Там планирует отклонить постановление объединительного собора от 15 декабря 2018 года, когда состоялся сбор подписей о создании украинской поместной православной церкви", - сообщает телеканал "Прямой".
Ранее Денисенко заявил, что не принимает "томос об автокефалии" "новой церкви" Украины, поскольку не ознакомился с его содержанием до получения.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Патриарх Филарет
24 мая, 16:37
А Филарет против. В раскольничьей церкви Украины множится расколФиларет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", не захотел подписать устав так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)УкраинаВ мире
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