Джордж Мартин занялся видеоигрой, не дописав "Игру престолов"

Поклонникам, которые с нетерпением ждут заключительные книги из серии "Песнь Льда и Пламени", придется еще подождать. Несмотря на то, что Джордж Мартин неоднократно говорил, что усердно работает над их написанием, теперь он занялся видеоигрой.