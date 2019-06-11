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РИА Новости
Культура

Джордж Мартин занялся видеоигрой, не дописав "Игру престолов"

Вчера, 14:44
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© AP Photo / Charles SykesПисатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
Писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский писатель, автор цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин заключил контракт с создателями игры "Elden Ring", сообщает The Independent.
Поклонникам, которые с нетерпением ждут заключительные книги из серии "Песнь Льда и Пламени", придется еще подождать. Несмотря на то, что Джордж Мартин неоднократно говорил, что усердно работает над их написанием, теперь он занялся видеоигрой.
Новый ролевой экшен стал первым проектом писателя, не связанным с "Игрой престолов". Мартин помог разработчикам FromSoftware создать виртуальный фэнтези-мир.
Дебютный трейлер игры представили на выставке E3 2019.
Известно, что в видеоигре будет несколько королевств, по которым пользователи смогут перемещаться, а также боссы, которых надо сразить.
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