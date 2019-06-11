Ричард Мэдден рассказал о своей смерти в "Игре престолов"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский актер Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в "Игре престолов", благодарен создателям сериала за то, что его персонажа убили одним из первых.
"Мой персонаж умер в конце третьего сезона. Поначалу было тяжело принять, потому что я работал в сериале несколько лет, начиная с пилота. Тем не менее, за это время я набрался опыта, многому научился, что потом помогло мне с карьерой. И я рад, что оставил проект. Актеры, которые дошли до конца, заслуживают медалей", - рассказал актер в интервью Variety.
Освободившись от "Игры престолов", актер снялся в фильмах "Золушка" и "Рокетмен", а также в сериале "Телохранитель", за роль в котором получил "Золотой глобус".