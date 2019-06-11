Ричард Мэдден рассказал о своей смерти в "Игре престолов"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости . Американский актер Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в "Игре престолов", благодарен создателям сериала за то, что его персонажа убили одним из первых.

Освободившись от "Игры престолов", актер снялся в фильмах "Золушка" и "Рокетмен", а также в сериале "Телохранитель", за роль в котором получил "Золотой глобус".