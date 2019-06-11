В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора "Эльбрус"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Линейка инновационного оборудования предназначена для систем управления производственными процессами на предприятиях. Она включает в себя шесть промышленных компьютеров и модулей различного форм-фактора и степени защищенности", - сказали в Ростехе.

Там добавили, что оборудование предназначено для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. Проект реализован Институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука (входит в концерн "Автоматика") при софинансировании министерства промышленности и торговли РФ.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, предприятия госкорпорации имеют большой опыт проектирования и внедрения собственных решений в атомной энергетике, метрополитене, железнодорожном транспорте. "Основное отличие наших IT-систем заключается в высоком уровне информационной безопасности. Именно поэтому новая линейка промышленных компьютеров может использоваться на предприятиях, где к этой характеристике предъявляются повышенные требования. Уверен, наши продукты станут основой для построения надежной и полностью отечественной критической цифровой инфраструктуры", – сказал он.

Компьютер ПК-2 использует микропроцессор "Эльбрус-1С+" со встроенным графическим контроллером. Модель выполнена в ударопрочном, защищенном от пыли и влаги корпусе с кондуктивным отводом тепла от всех элементов системы. Отсутствие подвижных частей и вентиляторов увеличивает срок службы оборудования и упрощает его обслуживание. В аналогичном корпусе со степенью защиты IP-65 выполнен промышленный компьютер ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000.

Модель ПК-3 с микропроцессором "Эльбрус-1С+" выпускается в безвентиляторном корпусе и предназначена для применения внутри помещений. Все три модификации могут применяться в качестве управляющих вычислительных комплексов верхнего и среднего уровней, шлюзов передачи данных, для оснащения рабочих мест операторов и диспетчеров.

Кроме того, линейка включает в себя модули МП-16.2 и МП-18 на базе микропроцессора "Эльбрус-1С+". Первая модель используется в промышленном компьютере ПК-3 и является отдельным вычислительным модулем, предназначенным, в том числе, для встраивания в аппаратно-программные комплексы в качестве контроллера верхнего уровня. Оперативная и долговременная память, а также другие элементы распаяны на плате, благодаря чему МП-16.2 отличается компактностью и устойчивостью к вибрационным воздействиям. Модуль процессора МП-18 подходит для интеграции в уже существующие решения с поддержкой форм-фактора COM Express type 6.