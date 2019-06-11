Стало известно, сколько туристов отдохнут в Крыму в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Крым по итогам текущего года может принять 7,5 миллиона туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то мы выйдем на 7,5 миллиона. Это кардинальная, радикальная цифра, которая изменит экономический облик региона", - сказал Константинов на заседании президиума парламента республики.

По его мнению, основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста.

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что по состоянию на 1 июня в Крыму с начала года отдохнули около 1,3 миллиона туристов.

"Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как правило, с 15-17 июня начинается массовый приезд в Крым на отдых", - сказал Черняк.