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РИА Новости
Туризм

Стало известно, сколько туристов отдохнут в Крыму в 2019 году

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Крым по итогам текущего года может принять 7,5 миллиона туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то мы выйдем на 7,5 миллиона. Это кардинальная, радикальная цифра, которая изменит экономический облик региона", - сказал Константинов на заседании президиума парламента республики.
По его мнению, основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста.
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что по состоянию на 1 июня в Крыму с начала года отдохнули около 1,3 миллиона туристов.
"Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как правило, с 15-17 июня начинается массовый приезд в Крым на отдых", - сказал Черняк.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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