Спикер Рады не предоставил КС Украины список депутатов коалиции 2016 года

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду (КС) список депутатов, которые формировали коалицию после 18 февраля 2016 года, сообщил судья-докладчик Виктор Кривенко.

Во вторник, несмотря на поступившее сообщение о минировании, проходит заседание КС по делу о признании неконституционным указа президента Украины Владимира Зеленского, судьей-докладчиком выступает Кривенко. Основанием для принятия указа о роспуске Рады, по мнению Зеленского, было длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции парламента.

"Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций политической партии "Самопомощь", политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" и (фракции – ред.) политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", материалы деятельности Совета коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список народных депутатов Украины, которые входили в состав депутатских фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Еще раз подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КС Украины", - заявил Кривенко.

При этом Кривенко отметил, что ему не известны причины, по которым Верховная рада не предоставила КС списки депутатов.

Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде.

Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.