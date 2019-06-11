Рябков: США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не понимает, почему США внушили себе, что Москва поменяла подходы по ядерному оружию и теперь якобы допускает его применение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия не понимает, на каком основании американские коллеги внушили себе, что в России в последнее время произошло изменение подхода к базовым принципам, доктринальным принципам применения ядерного оружия и мы якобы допускаем теперь применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны", - сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений".