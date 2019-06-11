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РИА Новости

Рябков: США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не понимает, почему США внушили себе, что Москва поменяла подходы по ядерному оружию и теперь якобы допускает его применение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия не понимает, на каком основании американские коллеги внушили себе, что в России в последнее время произошло изменение подхода к базовым принципам, доктринальным принципам применения ядерного оружия и мы якобы допускаем теперь применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны", - сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений".
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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