Украина останется участником ДНЯО и после прекращения ДРСМД, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина останется участником Договора о нераспространении ядерного оружия даже после прекращения ДРСМД, это же касается и ее обязательств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Даже с учётом неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений".

В этой связи дипломат отметил, что безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка.