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РИА Новости

Украина останется участником ДНЯО и после прекращения ДРСМД, заявил Рябков

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина останется участником Договора о нераспространении ядерного оружия даже после прекращения ДРСМД, это же касается и ее обязательств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Даже с учётом неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений".
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5 июня, 19:19
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В этой связи дипломат отметил, что безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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