Из танкера в Махачкале извлекли тело третьего погибшего при взрыве

"Извлекли (из танкера - Прим. ред.) тело третьего погибшего в результате происшествия в морском торговом порту, еще трое находятся в Республиканской клинической больнице, один - крайне тяжелый", - сказал представитель ведомства.

Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).