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РИА Новости

ОБСЕ привлечет почти тысячу наблюдателей на выборы в Раду

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыборы на Украине
Выборы на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Выборы на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует привлечь 96 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей от миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) на внеочередных парламентских выборах на Украине, сообщил глава миссии Альберт Йонссон.
"Мы благодарны за возможность проинформировать о нашей работе. Поэтому во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено миссии, и мы очень рады, что первую официальную встречу проводим именно в Центральной избирательной комиссии", - отметил Йонссон.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
7 июня, 18:08
ЦИК Украины зарегистрировал еще 21 кандидата на выборах в Раду
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