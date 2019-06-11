ОБСЕ привлечет почти тысячу наблюдателей на выборы в Раду

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует привлечь 96 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей от миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) на внеочередных парламентских выборах на Украине, сообщил глава миссии Альберт Йонссон.

"Мы благодарны за возможность проинформировать о нашей работе. Поэтому во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено миссии, и мы очень рады, что первую официальную встречу проводим именно в Центральной избирательной комиссии", - отметил Йонссон.