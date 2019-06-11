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РИА Новости
Культура

В Москве 50 музеев будут работать бесплатно

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Начавшаяся в понедельник Московская музейная неделя охватит более 80 культурных площадок, а 16 июня бесплатно можно будет посетить наибольшее число музеев - 50, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи, будет свободным. В акции, которая проводится ежемесячно с апреля 2019 года, принимают участие более 80 культурных площадок столицы. Каждую из них можно посетить бесплатно в определенный день", - говорится в сообщении.

В четверг бесплатно можно посетить Государственный музей Владимира Высоцкого, Московский государственный музей С.А. Есенина, усадьбу Кусково, Дарвиновский музей или выставочные залы парка "Зарядье".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПосетители на открытии выставки "Энди Уорхол. Вымирающие виды" в Дарвиновском музее в Москве.
Посетители на открытии выставки Энди Уорхол. Вымирающие виды в Дарвиновском музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Посетители на открытии выставки "Энди Уорхол. Вымирающие виды" в Дарвиновском музее в Москве.
В пятницу откроют свои двери Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей В.В. Маяковского, музеи-заповедники "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино". В субботу всех желающих приглашает Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане.
Воскресенье станет самым насыщенным днем Московской музейной недели. Бесплатно будут работать 50 музеев. Среди них Музей космонавтики, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Государственный музей А.С. Пушкина, Дом Н.В. Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей М.А. Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.
В две предыдущие Московские музейные недели самыми популярными среди посетителей были Московский музей современного искусства, Мультимедийный комплекс актуальных искусств и музей-заповедник "Царицыно".
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КультураЗарядьеДарвиновский музейМосква
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