В Москве 50 музеев будут работать бесплатно

"С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи, будет свободным. В акции, которая проводится ежемесячно с апреля 2019 года, принимают участие более 80 культурных площадок столицы. Каждую из них можно посетить бесплатно в определенный день", - говорится в сообщении.