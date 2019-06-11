Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T13:32Z
https://ria.ru/20190611/1555483472.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/05/1555370525_0:220:3226:2035_1036x0_80_0_0_6bde0598e5261a90eea004aac1a4f5d4.jpg
РИА Новости

Голикова прокомментировала идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Вчера, 13:32
21325
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Во вторник премьер Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
"Предстоит отрабатывать это все в самое ближайшее время. Это потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство", - сказала Голикова журналистам на полях Международной трудовой конференции.
Она напомнила, что когда происходил переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, резко возрастала производительность труда. "Это тоже предстоит оценить как одну из составляющих возможного реагирования работодателя на рынок труда. Очень четко нужно всё просчитывать", - отметила вице-премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 12:44
Медведев призвал сделать понятия "рабочий день" и "рабочее место" лояльнее
Медведев в своем выступлении упомянул, в частности, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.
761584945
Обсудить 5
Дмитрий МедведевТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Хронический стресс снижает производительность труда, заявил Медведев
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал сделать понятия "рабочий день" и "рабочее место" лояльнее
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала действия полиции в отношении Голунова "головотяпством"
Валерий Рязанский
В Совфеде оценили слова Медведева о четырехдневной рабочей неделе
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила о проблемах, которые возникнут при неполной рабочей неделе
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Уничтожение санкционной продукции
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Лента новостейМолния