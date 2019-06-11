Голикова прокомментировала идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Во вторник премьер Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

"Предстоит отрабатывать это все в самое ближайшее время. Это потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство", - сказала Голикова журналистам на полях Международной трудовой конференции.

Она напомнила, что когда происходил переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, резко возрастала производительность труда. "Это тоже предстоит оценить как одну из составляющих возможного реагирования работодателя на рынок труда. Очень четко нужно всё просчитывать", - отметила вице-премьер.