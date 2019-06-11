Участники группы "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Алибасова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участники коллектива "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Бари Алибасова и верят, что его самочувствие скоро улучшится, сказал журналистам солист группы Владимир Политов.
Ранее во вторник пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
"Мы безумно рады этой новости. Верим только в хорошее", - сказал Политов.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского.