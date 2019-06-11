Участники группы "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Алибасова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участники коллектива "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Бари Алибасова и верят, что его самочувствие скоро улучшится, сказал журналистам солист группы Владимир Политов.

Ранее во вторник пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

"Мы безумно рады этой новости. Верим только в хорошее", - сказал Политов.