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РИА Новости

СК завел дело после избиения женщиной пенсионерки и девочки в Зеленограде

Вчера, 13:29
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как женщина в магазине в Зеленограде избила пенсионерку и 11-летнюю девочку, а после перевернула коляску с ребенком, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
"По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством)". - говорится в сообщении.
Ранее столичный главк СК сообщил о проверке информации, согласно которой в магазине в Зеленограде женщина избила девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы. Позднее в столичной полиции сообщили о задержании злоумышленницы.
По данным ведомства, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и "беспричинно из хулиганских побуждений нанесла множественные удары пожилой женщине и 11-летней девочке, причинив им телесные повреждения". Затем она опрокинула коляску, в которой находился ребенок 2017 года рождения, он получил ушиб лба.
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"На сегодняшний день здоровью детей и пенсионерки ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.
Сейчас подозреваемая находится в больнице, где проверяется ее психическое здоровье.
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ЗеленоградСледственный комитет РФПроисшествия
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