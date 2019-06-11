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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Гренады перспективы сотрудничества

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и труда Гренады Питер Дэвид во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и труда Гренады Питер Дэвид во время встречи
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Гренады Питером Дэвидом возможности реализации совместных проектов в сфере экономики, инвестиций, здравоохранения.
"Гренада - наш перспективный партнер в Карибском субрегионе, наши отношения имеют свою историю... Мы сегодня подтвердили настрой на наращивание политического диалога, в том числе по линии наших министерств, высоко оценили в этой связи практику сверки часов на полях Генеральной ассамблеи, где мы с господином министром договорились встретиться в этом году снова", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Гренады.
"Мы отметили неплохие возможности для реализации совместных проектов в области экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры. В частности, говорили о перспективах поставок российской пшеницы на Гренаду, в Россию из Гренады - рыбных продуктов, специй, кофе, какао, фруктов", - добавил он.
"Есть перспективные проекты в сфере производства стройматериалов на Гренаде, в сфере поставки в эту страну российских вакцин, поставки медицинского оборудования и весьма и весьма перспективен проект регионального медицинского центра, который может быть сооружен на Гренаде и услугами которого смогут пользоваться 18 миллионов граждан пяти стран Карибского региона", - сказал российский министр.
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Лавров сообщил, что в ходе переговоров также обсуждались международные вопросы, в частности Венесуэла. "Россия поддерживает те подходы, которые исповедует КАРИКОМ, а также ряд других стран, в частности Мексика, Уругвай, Боливия ", - сказал глава МИД РФ.
Гренада - островное государство, расположенное на юго-востоке Карибского моря. Население около 109 тысяч человек.
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Сергей ЛавровГренадаРоссияВ мире
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