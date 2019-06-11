В Уфе просят наградить акушерку за помощь женщине, раненной при стрельбе

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Нашим корреспондентам удалось выяснить, что несколько лет назад Виктория Аллаярова спасла мужчину, который получил ножевое ранение. У пострадавшего была повреждена сонная артерия, он потерял много крови. Быстрые действия Виктории спасли ему жизнь. Врач оказала экстренную помощь до приезда бригады «скорой». Известно, что врач и мужчина до сих пор поддерживают дружеские отношения.