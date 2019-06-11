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РИА Новости

В Уфе просят наградить акушерку за помощь женщине, раненной при стрельбе

Вчера, 13:25
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УФА, 11 июн — РИА Новости. Профсоюз работников здравоохранения Башкирии просит наградить врача, оказавшую первую помощь женщине, которую ранили из ружья около автовокзала в Уфе.
Инцидент у автовокзала "Южный" произошел 9 июня. Около остановки житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады-Приора". Водитель погиб, женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Стрелявшего задержали, следователи считают, что конфликт произошел из-за денежного долга.
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Нашим корреспондентам удалось выяснить, что несколько лет назад Виктория Аллаярова спасла мужчину, который получил ножевое ранение. У пострадавшего была повреждена сонная артерия, он потерял много крови. Быстрые действия Виктории спасли ему жизнь. Врач оказала экстренную помощь до приезда бригады «скорой». Известно, что врач и мужчина до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Публикация от Вся Уфа Столичное Телевидение (@vsya_ufa)

До приезда скорой помощью раненой занималась врач, случайно оказавшаяся на месте происшествия.
"В карте вызова скорой помощи она не указала свои данные, разыскивать врача профсоюзу пришлось через соцсети, где появилось любительское видео с места трагедии", — говорится в сообщении на сайте профсоюза.
В результате выяснилось, что это Виктория Аллаярова, акушер-гинеколог городской клинической больницы № 13. Профсоюз обратился в Минздрав Башкирии с просьбой поощрить ее за неравнодушное отношение к пострадавшим в трагедии.
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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