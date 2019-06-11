В Кремле не в курсе решения суда по Леониду Волкову

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле не в курсе решения суда по политику Леониду Волкову, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, нет, не обратили. Это не наш вопрос, я даже не в курсе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на то, что оппозиционера Леонида Волкова судят за одно и то же административное преступление дважды.
Ранее СМИ сообщали, что Волкову назначено 15 суток административного ареста за нарушение правил организации митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Это случилось после того, как Волков уже провел 20 суток под административным арестом за нарушение порядка организации публичного мероприятия в связи с похожей акцией в Москве 9 сентября 2018 года.