В Кремле не в курсе решения суда по Леониду Волкову

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле не в курсе решения суда по политику Леониду Волкову, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, нет, не обратили. Это не наш вопрос, я даже не в курсе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на то, что оппозиционера Леонида Волкова судят за одно и то же административное преступление дважды.