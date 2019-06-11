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РИА Новости

В пермском доме престарелых инвалида искупали в кипятке

Вчера, 13:14
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ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту смерти постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов города Березники, который получил серьезные ожоги тела при проведении гигиенических процедур, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, в конце марта 2019 года в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов при проведении гигиенических процедур 61-летний инвалид получил термические ожоги тела, от которых 19 мая 2019 года он скончался в больнице.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю по факту смерти 61-летнего жителя города Березники в результате ожогов, полученных в социальном учреждении, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что в настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор доказательств.
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Следственный комитет РФПермский крайПроисшествия
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