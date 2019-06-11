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РИА Новости

Медведев сравнил проблемы миграции с Великим переселением народов

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Современные проблемы миграции все больше напоминают Великое переселение народов, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В ходе выступления на Международной конференции труда премьер отметил, что граждане различных стран, в частности, в Европе, неудовлетворены действиями правительств, в том числе, по миграционной проблематике.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на расширенном заседании коллегии министерства экономического развития РФ. 23 мая 2019
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"В том числе с проблемами миграции, которые все больше напоминают Великое переселение народов", - сказал Медведев.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Сейчас "маршрутом №1" является Эгейское море - в прошлом году с января до июля большинство беженцев и мигрантов использовали западный средиземноморский маршрут, чтобы нелегально въехать на территорию ЕС через Испанию. За последнее время ситуация несколько изменилась в лучшую сторону благодаря мерам, принятым властями Испании и Марокко, однако ожидать, что нелегальная миграция прекратится, пока нельзя.
Великое переселение народов в IV-VII веках, вызванное рядом социально-экономических изменений, стало одной из главных причин падения Западной Римской империи и положило основу для современной этнокультурной карты Европы.
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Дмитрий МедведевЕвропаВ мире
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