Медведев сравнил проблемы миграции с Великим переселением народов

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Современные проблемы миграции все больше напоминают Великое переселение народов, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В ходе выступления на Международной конференции труда премьер отметил, что граждане различных стран, в частности, в Европе, неудовлетворены действиями правительств, в том числе, по миграционной проблематике.
"В том числе с проблемами миграции, которые все больше напоминают Великое переселение народов", - сказал Медведев.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Сейчас "маршрутом №1" является Эгейское море - в прошлом году с января до июля большинство беженцев и мигрантов использовали западный средиземноморский маршрут, чтобы нелегально въехать на территорию ЕС через Испанию. За последнее время ситуация несколько изменилась в лучшую сторону благодаря мерам, принятым властями Испании и Марокко, однако ожидать, что нелегальная миграция прекратится, пока нельзя.
Великое переселение народов в IV-VII веках, вызванное рядом социально-экономических изменений, стало одной из главных причин падения Западной Римской империи и положило основу для современной этнокультурной карты Европы.