Медведев сравнил проблемы миграции с Великим переселением народов

В ходе выступления на Международной конференции труда премьер отметил, что граждане различных стран, в частности, в Европе, неудовлетворены действиями правительств, в том числе, по миграционной проблематике.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Сейчас "маршрутом №1" является Эгейское море - в прошлом году с января до июля большинство беженцев и мигрантов использовали западный средиземноморский маршрут, чтобы нелегально въехать на территорию ЕС через Испанию. За последнее время ситуация несколько изменилась в лучшую сторону благодаря мерам, принятым властями Испании и Марокко, однако ожидать, что нелегальная миграция прекратится, пока нельзя.