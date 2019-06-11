Медведев считает, что трехсторонний формат МОТ требует корректив

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Формат трипартизма – взаимодействие между профсоюзами, работодателями и правительством, который использует Международная организация труда (МОТ), требует определенных корректив, установления нового выверенного баланса, усилия МОТ направлены на это, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В современных условиях, этот формат – формат трипартизма - тоже требует определенных корректив, установления нового выверенного баланса, и на это направлены усилия и Международной организации труда", - сказал Медведев на Международной конференции труда.
Он пояснил, что формат трипартизма подразумевает взаимодействие между профсоюзами, работодателями и правительством.
"Трипартизм, как равноправная система регулирования, зародилась и эффективно развивалась весь XX век, помогала решать наиболее острые социально-экономические проблемы участницам МОТ. Создание в нашей стране трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений – одно из первых законодательных решений новой России. Этот механизм помог нам пережить и весьма непростые 90-е годы и экономические кризисы, которые были уже в этом столетии", - отметил Медведев.