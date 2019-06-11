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РИА Новости

Причал и имущество порта в результате взрыва газа на танкере не пострадали

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкТанкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Причал и имущество махачкалинского порта в результате взрыва на танкере не пострадали, сообщает администрация порта.
"Причал №4 и иное имущество порта не пострадало. Все причалы и объекты жизнеобеспечения порта находятся в рабочем состоянии, нет угрозы разлива нефтепродуктов в порту", - говорится в релизе.
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Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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